Блок Кочаряна заявил, что первые итоги парламентских выборов спорные и не внушают доверия
Предвыборный блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна "Армения" считает, что первые итоги внеочередных парламентских выборов в стране являются спорными и не внушают доверия. Об этом говорится в заявлении блока, распространенном в понедельник в армянских СМИ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Самая серьезная причина недоверия - это сотни сигналов, поступающих с разных избирательных участков, что свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов. Блок "Армения" не примет результаты выборов до тех пор, пока все проблемные вопросы не будут прояснены и сомнения не будут развеяны", - отмечается в заявлении блока Кочаряна.
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