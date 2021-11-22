В отношении экс-президента Армении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
Антикоррупционный комитет Армении выдвинул обвинение в отношении экс-президента Армении Сержа Саргсяна, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом в интервью Общественному ТВ Армении в понедельник сообщила пресс-секретарь ведомства Мариам Оганджанян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В рамках дела расследуемого антикоррупционным комитетом Сержу Саргсяну выдвинуто обвинение. Мерой пресечения избрана подписка о невыезде", - сказала Оганджанян.
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