Песков прокомментировал угрозу ареста Путина в Армении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, разъяснила ли Армения свою позицию по вопросу возможного ареста Владимира Путина по запросу Международного уголовного суда, в случае его визита в республику, передает Trend со ссылкой на МК.

"Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнерами", - сказал Песков.

Ранее председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян зачитал решение о том, что все обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда признаются в республике соответствующими основному закону.