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Песков прокомментировал угрозу ареста Путина в Армении

Армения Материалы 24 марта 2023 20:20 (UTC +04:00)
Песков прокомментировал угрозу ареста Путина в Армении

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, разъяснила ли Армения свою позицию по вопросу возможного ареста Владимира Путина по запросу Международного уголовного суда, в случае его визита в республику, передает Trend со ссылкой на МК.

"Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнерами", - сказал Песков.

Ранее председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян зачитал решение о том, что все обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда признаются в республике соответствующими основному закону.

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