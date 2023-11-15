Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Армения

АСАЛА взяла на себя ответственность за новое нападение на синагогу в Армении (ВИДЕО)

Армения Материалы 15 ноября 2023 23:56 (UTC +04:00)
АСАЛА взяла на себя ответственность за новое нападение на синагогу в Армении (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Армянская секретная армия освобождения Армении (АСАЛА) взяла на себя ответственность за нападение на центр еврейской общины в Ереване, передает Trend.

Молодёжное крыло АСАЛА подожгло синагогу в столице Армении.

После этого варварского акта АСАЛА заявляет, что не собирается останавливаться и следующее нападение на еврейскую общину будет осуществлено за пределами Армении.

Это не первая демонстрация антисемитской позиции в Армении. Еще в октябре этого года то же молодежное крыло АСАЛА облило синагогу жидкостью и выбило окна.

Затем АСАЛА открыто пригрозила войной, заявив, что «будет вести войну против израильских евреев в Европе, Америке, Канаде, Грузии. Ни один израильский еврей не будет чувствовать себя в безопасности, приезжая в эти страны».

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости