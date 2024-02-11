Пашинян заявил о намерении подписать мирный договор с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, Ереван имеет политическую волю подписать этот документ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Trend.

"По сути, архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, и в конце прошлого года нам казалось, что мы были очень близки к окончательному согласованию текста итогового договора", - сказал Пашинян в интервью The Telegraph.

Отметим, что переговоры по мирному договору между Азербайджаном и Арменией проводятся посредством прямых встреч.