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Пашинян заявил о намерении подписать мирный договор с Азербайджаном

Армения Материалы 11 февраля 2024 22:34 (UTC +04:00)
Пашинян заявил о намерении подписать мирный договор с Азербайджаном

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, Ереван имеет политическую волю подписать этот документ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Trend.

"По сути, архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, и в конце прошлого года нам казалось, что мы были очень близки к окончательному согласованию текста итогового договора", - сказал Пашинян в интервью The Telegraph.

Отметим, что переговоры по мирному договору между Азербайджаном и Арменией проводятся посредством прямых встреч.

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