Возвращение четырех сел Азербайджану должно произойти в течение короткого периода времени – Пашинян

БАКУ/Trend/ - Возвращение четырех сел Азербайджану должно произойти в течение короткого периода времени.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на армянскую газету "Грапарак", об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе закрытого заседания в парламенте.

"Вечером в минувшую пятницу премьер-министр Никол Пашинян провел очередную закрытую встречу в Национальном Собрании с депутатами фракции "Гражданский договор". Встреча прошла в расширенном формате. В мероприятии приняли участие почти все члены правительства, даже начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эдвард Асрян. Встреча длилась около двух часов и прошла в напряженной атмосфере", - говорится в статье.

Как отмечается, Никол Пашинян открыто заявил, что возвращение четырех сел Азербайджану должно произойти в течение короткого периода времени.

"Он намекнул, что в ближайшие дни с этих территорий может быть выведен третий армейский корпус, а четыре населенных пункта, которые, как сказал Пашинян, являются азербайджанскими, могут быть возвращены владельцам", - подчеркивается в материале.

Отметим, что в последнее время тема возвращения сел Азербайджану стала очень актуальной в Ереване в самих высоких кругах, что фактически говорит о том, что Армения принимает новые реалии, созданные Азербайджаном на Южном Кавказе и осознает, что для ускорения мирного процесса необходимы конструктивные шаги.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!