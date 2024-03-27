Делегация парламента Армении не присоединилась к заявлению ПА ОДКБ с осуждением теракта в «Крокусе»

БАКУ /Trend/ - Делегация парламента Армении не присоединилась к заявлению ПА ОДКБ с осуждением теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве, передает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ.

В парламенте подчеркнули, что отказ был обусловлен исключительно вопросами, связанными с ОДКБ.

Спикер Ален Симонян отметил, что руководство парламента заняло четкую позицию — парламент осуждает теракт.

По словам пресс-секретаря спикера парламента Армении Нелли Гулян, «предложение было отклонено ввиду заморозки участия Армении в ОДКБ».

Отметим, что 22 марта неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

26 марта сотрудники МЧС завершили разбор завалов после теракта в "Крокус Сити Холле".

Число погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 140 человек.