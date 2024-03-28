Встреча Армения-ЕС-США в Брюсселе вызывает беспокойство в России – Мария Захарова

БАКУ/Trend/ - Предстоящая встреча высокого уровня Армения-ЕС-США в Брюсселе вызывает беспокойство в России.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в своем телеграмм-канале написала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"В Вашингтоне, Брюсселе и Ереване наигранно недоумевают, почему предстоящая 5 апреля встреча высокого уровня Армения-ЕС-США вызывает у многих "беспокойство". Утверждают, будто она не направлена против какой-либо третьей стороны. Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность исключительно против России. Прямо так и говорят, открытым текстом", - написала она.

Захарова подчеркнула, что такие встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона, потому что нацелены не на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а на дальнейшее внедрение Запада с его крайне деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следовать антироссийской повестке, разрушение их многовековых связей с Москвой, расшатывание действующих механизмов региональной безопасности и экономического сотрудничества.

"Почему официальный Ереван делает вид, что не понимает, о чём речь - большой вопрос. Ведь Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа", - заключила она.

Отметим, что вчера пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил в ходе брифинга, что госсекретарь США Энтони Блинкен присоединится к трехсторонней встрече США-ЕС с Арменией в Брюсселе вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы обсудить поддержку США и ЕС экономической устойчивости Армении в ее работе по диверсификации торгового партнерства и удовлетворению гуманитарных потребностей.

Он добавил, что встреча в Брюсселе призвана сосредоточить внимание на экономической устойчивости Армении.

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