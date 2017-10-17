Грузия участвует в конкурсе профессиональных навыков в Абу-Даби

17 октября 2017 11:02 (UTC+04:00)

Грузия принимает участие в 44-м международном конкурсе профессиональных навыков World skills, который официально открылся в Абу-Даби, передает "Грузия Online"

со ссылкой на официальном сайте министерства образования и науки Грузии.

В официальной церемонии открытия приняла участие и делегация из Грузии под руководством первого заместителя министра образования и науки Грузии Кетеван Натриашвили и директора Национального центра развития образования Тамар Саникидзе.

В престижном состязании принимают участие 1,3 тысячи конкурсантов из 77 стран мира, в возрасте до 22 лет. Это выпускники профессиональных колледжей. Конкурс завершится 19 октября.

Представлять уровень профессионального образования Грузии на конкурсе будут выпускники профучилищ в семи профессиях: кулинарии, кондитерском деле, ресторанном сервисе, по парикмахерскому мастерству, графическому дизайну, проведении информационных сетей и вебдизайну.

Все участники конкурса, представляющие в Абу-Даби Грузию, являются победителями национального состязания World Skills Georgia. Они заняли первые места по вышеперечисленным профессиям.

Конкурсанты и педагоги команды World Skills Georgia прошли длительный этап отбора и специальные тренинги для того, чтобы подготовиться к международному конкурсу.

Грузинские педагоги успешно смогли пройти программу World skills Access Programme, после чего они получили статус международных экспертов, который даем им право оценивать конкурсантов.

Azernews Newspaper
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