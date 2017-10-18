Грузия может принять разные мероприятия Мюнхенской конференции безопасности

Грузия в 2018-2019 годы, возможно, примет в гостях разные мероприятия Мюнхенской конференции по безопасности - заявили премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и заместитель председателя Мюнхенской конференции безопасности Бенедикт Франке на сегодняшней встрече в администрации правительства, передает Грузии "Грузия Online".

По информации администрации правительства, будет рассмотрена возможность, чтобы с данной целью были использованы "Конференция обороны и безопасности Грузии", или "Европейский путь Грузии", которые еще больше обогатят мероприятия Мюнхенской конференции безопасности.

По их же информации, данную возможность впервые рассмотрели на встрече премьер-министра Грузии и председателя Мюнхенской конференции безопасности Вольфганга Ишингера, состоявшегося во время официального визита Георгия Квирикашвили в Соединенных Штатах Америки.

Делегация Грузии под руководством премьер-министра ежегодно участвует в Мюнхенской конференции безопасности.

Георгий Квирикашвили уже приглашен на глобальный форум, который состоится в феврале 2018 года в Мюнхене.

Следует отметить, что конференция по безопасности в Мюнхене уже несколько десятков лет является главным глобальным форумом для обсуждения политики безопасности.

В феврале каждого года для обсуждения вызовов, связанных с безопасностью, конференция собирает более чем 450 человек, принимающих решение, мировых лидеров, неправительственные и международные организации, представителей бизнеса, СМИ, и гражданского общества.

Параллельно Мюнхенской конференции безопасности проводятся многие мероприятия высокого уровня на разные актуальные темы.