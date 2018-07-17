Денежные переводы в Грузию выросли

В грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июне 2018 года поступило более 135,1 миллиона долларов, что на 14,8% больше по сравнению с тем же периодом 2017 года, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии, передает Sputnik Грузия.

Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию – из РФ в июне 2018 года перечислили около 39,2 миллиона долларов, что на 0,6% меньше по сравнению с июнем прошлого года.

На долю России в июне приходится 29% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Второе место занимает Италия — из этой страны в Грузию в июне перечислили около 15,6 миллиона долларов – на 32,2% больше по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за первое полугодие 2018 года вырос на 18,3% по сравнению с тем же периодом 2017 года и составил около 774,4 миллиона долларов.

Из России в Грузию с начала 2018 года денежных переводов поступило на 3,1% больше, чем за отчетный период прошлого года. Общий объем денежных переводов из России за январь-июнь 2018 года составил более 214,1 миллиона долларов.

Из Грузии в июне за границу перевели около 18 миллионов долларов, что на 0,5% больше, чем в июне прошлого года. В целом в первом полугодии 2018 года из Грузии за границу перечислили около 110 миллионов долларов, что на 14,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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