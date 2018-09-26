Грузия улучшила свою позицию в рейтинге мировой экономической свободы

26 сентября 2018 15:49 (UTC+04:00)

Грузия продвинулась вперед в рейтинге мировой экономической свободы. Об этом стало известно на презентации, проведенной по инициативе "Новой экономической школы - Грузия". В рейтинге Грузия на 7 месте среди 162 стран, сообщает Грузия Online.

По заявлению заместителя министра экономики Екатерины Микабадзе, такое позиционирование Грузии в международных рейтингах является важным. По ее же словам, в течение ряда лет позиции Грузии улучшаются.

Ежегодный итоговый рейтинг "Экономическая свобода в мире" разрабатывает Канадский институт Фрезера. В процессе включены независимые исследователи-члены сети экономической свободы, и образовательные институты более чем из 100 стран.

Индекс 2018 года подготовили Джеймс Гвортни (Государственный университет Флориды), Роберт А. Лоусон (Южный методистский университет) и Джошуа Хел (Университет Западной Вирджинии). Рейтинг базируется на данные с 2016 года, и измеряет уровень экономической свободы (свободы выбора, проникновения на рынки, защищенности частной собственности, правопорядка и т.д.) анализом политики и институций 162 стран.

По мнению Екатерины Микабадзе, улучшение позиций Грузии является важным посланием для инвесторов и международного содружества.

"Это исследование, объединяющее очень много компонентов. Есть пять основных направлений, где у нас есть значительные достижения, в том числе примечательны достижения с точки зрения регуляций, где фиксируется резкое улучшение"- отметила Микабадзе.

По ее же словам, переход Грузии с девятой позиции на седьмую является результатом реформ, которые проводятся сегодня в стране.

"В данном контексте я бы выделила один из главных компонентов, размер правительства, в котором у нас однозначно в будущем году, и после тоже будет резкий рост исходя из того, что одной из важнейших реформ и инициатив нашей власти является сокращение размера правительства"- заявила замминистра.

Напомним, что по уточненным данным в 2016 году Грузия делила 7-9 места с Австралией и Республикой Маврикии, а в 2017 году была на 9-м месте.

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