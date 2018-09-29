Бюджет Грузии на 2019 год увеличивается

Правительство Грузии 1 октября внесёт в парламент проект государственного бюджета на 2019 год, сообщает в субботу Грузия Online.



По данным Первого канала, Минфин уже переслал в правительство проект бюджета, который увеличивается приблизительно на 300 миллионов лари.



Первоначально проект бюджета будет представлен на заседание Бюро законодательного органа, после чего рассмотрение документа продолжится в парламентских комитетах.



Согласно регламенту, парламент утвердит документ до конца декабря.

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