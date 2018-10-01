В МИД РФ не исключили возможность встречи лидеров России и Грузии

Москва не исключает возможность проведения встречи лидеров России и Грузии, стороны работают над ее подготовкой. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин по итогам переговоров со специальным представителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зурабом Абашидзе, сообщает в понедельник ТАСС.

"Такая встреча может состояться, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Но для этого надо работать, готовиться, чтобы лидерам было что обсуждать результативно. Мы сейчас над этим работаем".

Как отметил заместитель министра, президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал заинтересованность Москвы в создании "нормальной обстановки для развития дружественных, добрососедских отношений с Грузией". "Это остается аксиомой до сих пор", - заключил Карасин.

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