В МИД РФ не исключили возможность встречи лидеров России и Грузии

1 октября 2018 16:49 (UTC+04:00)

Москва не исключает возможность проведения встречи лидеров России и Грузии, стороны работают над ее подготовкой. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин по итогам переговоров со специальным представителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зурабом Абашидзе, сообщает в понедельник ТАСС.

"Такая встреча может состояться, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Но для этого надо работать, готовиться, чтобы лидерам было что обсуждать результативно. Мы сейчас над этим работаем".

Как отметил заместитель министра, президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал заинтересованность Москвы в создании "нормальной обстановки для развития дружественных, добрососедских отношений с Грузией". "Это остается аксиомой до сих пор", - заключил Карасин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Правительство Грузии ожидает в будущем году 4,5 процентный экономический рост
Грузия 17:11
Посол КНР в Грузии: У КНР и Грузии многовековые дружеские связи
Грузия 15:10
Министерское заседание ОПЕК перенесено
В мире 14:33
США готовы выделить Грузии средства на модернизацию ВВС
Грузия 14:06
В Чехии открылась международная машиностроительная ярмарка
В мире 14:00
Дмитрий Песков: Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии
Россия 13:55
Лента новостей
Возбуждено уголовное дело по факту столкновения поезда с автобусом в Баку
Происшествия 17:11
Правительство Грузии ожидает в будущем году 4,5 процентный экономический рост
Грузия 17:11
В Азербайджане началась регистрация на очередной тестовый экзамен по приему на госслужбу
Общество 17:08
Беларусь подписала Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма
Беларусь 17:06
Глава минфина Британии обещает поддержать экономику в случае недостижения сделки по Brexit
Европа 17:03
TAP о ходе строительства микротоннеля в Италии
Энергетика 17:01
Saudi Aramco может привлечь до $50 млрд на покупку доли в нефтехимической SABIC
Арабские страны 17:00
PASHA Bank первым в Азербайджане перешел на облачное решение по управлению персоналом SAP SuccessFactors
Бизнес 16:59
В Узбекистане незначительно выросли цены на продовольственные товары и услуги
Бизнес 16:57