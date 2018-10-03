Премьер Грузии: отношения с США при президенте Трампе перешли на более высокий уровень

Сотрудничество Грузии и США никогда не было на таком высоком уровне, как сейчас. Об этом заявил на брифинге в Тбилиси премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, подводя итоги прошедшего в конце сентября своего первого визита в США в ранге главы правительства страны, сообщает в среду ТАСС.

"Стратегическое партнерство и сотрудничество Грузии и США в период администрации президента Дональда Трампа перешло на новый, более высокий уровень, мы намерены развивать и углублять это сотрудничество" - сказал Бахтадзе. Премьер отметил, что в ходе прошедших в Вашингтоне встреч возглавляемой им делегации правительства Грузии "обсуждались перспективы расширения стратегического сотрудничества с США в сферах экономики, безопасности, обороны, образования и других областях".

Он сообщил, что в рамках визита в США провел в Нью-Йорке "плодотворные встречи" с высокопоставленными лицами ряда стран, с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини. "Одной из самых важных частей визита в США было участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, у меня была возможность с трибуны ООН представить позицию Грузии по жизненно важным проблемам страны и о путях их решения", - добавил премьер.

Отметим, Бахтадзе впервые в ранге премьер-министра с 17 по 21 сентября совершил визит в Вашингтон, где провел встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, госсекретарем Майклом Помпео. С 22 сентября он находился в Нью-Йорке, где провел встречи с высшими должностными лицами других государств, ЕС, а также представителями бизнес-кругов США и грузинской диаспоры. 27 сентября премьер Грузии выступил на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, Мамука Бахтадзе был утвержден парламентом страны на пост премьер-министра 20 июня по представлению правящей партии "Грузинская мечта". Первый зарубежный визит в ранге председателя правительства он совершил в Брюссель 19 июля, 30 августа он побывал в Азербайджане.

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