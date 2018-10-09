Грузинская почтовая марка заняла третье место на европейском конкурсе

9 октября 2018 16:28 (UTC+04:00)

Грузинская почтовая марка "EUROPA 2018 – мост Беслети" заняла третье место на конкурсе марок Европы. Об этом говорится в сообщении "Почты Грузии", передает во вторник Sputnik Грузия.

Всего в конкурсе принимали участие 57 почтовых марок. Голосование проходило в онлайн режиме на специальной веб-странице.

Почтовое объединение Европы PostEurop ежегодно проводит конкурс европейских марок. Конкурсную тему выбирает рабочая группа по маркам и филателистам PostEurop. Темой этого года были мосты. Соответственно, Грузия представила почтовую марку "EUROPA 2018 – мост Беслети".

На данной марке изображен материальный памятник грузинской культуры XII века – мост Беслети, который также известен, как мост Тамары. Мост расположен рядом с Сухуми, на реке Беслети. Это однопролетный арочный мост, длиной в 35 метров и высотой в восемь метров. Он построен из плит известкового раствора.

Принять участие в данном конкурсе могут только национальные почтовые операторы стран-членов PostEurop, которые имеют право издавать специальную почтовую марку с идентификационным символом EUROPA.

Почтовые марки EUROPA являются одним из самых востребованных и популярных марок в мире. Первая почтовая марка с символом EUROPA была издана в 1956 году. Именно с этого времени берет начало конкурс европейских марок.

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