В Тбилиси понизили тарифы на газ

26 декабря 2018 14:31 (UTC+04:00)

Национальная комиссия по коммуникациям Грузии понизила тарифы на газ для абонентов тбилисской газораспределительной компании "КазТрансГаз — Тбилиси", сообщает телеканал Imedi, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

Пересмотр тарифа произошел после того, как компания "КазТрансГаз — Тбилиси" обратилась в Комиссию за разрешением повысить тарифы.

Тариф с 1 января 2019 года сократится на 0,014 тетри, то есть с 46,153 тетри за один кубометр природного газа.

Данное решение было связано с тем, что сократилась стоимость танспортировки газа, пояснили в Национальной комиссии по коммуникациям.

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