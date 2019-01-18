"Турецкие авиалинии" начали прямые авиарейсы из Анкары в Тбилиси

18 января 2019 10:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "Турецкие авиалинии" (THY) начали прямые авиарейсы из Анкары в Тбилиси, пишет Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что сегодня был совершен первый рейс из аэропорта Эсенбога в Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели.

«Первый самолет THY, совершивший полет из Анкары в Тбилиси, приземлился в аэропорту имени Шота Руставели в 03:15 по местному времени» - пишут СМИ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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