В Грузии участники акции требуют отставки главы МВД

22 июня 2019 22:33 (UTC+04:00)

У здания парламента Грузии в центре Тбилиси проходит очередная, третья по счету протестная акция – в митинге принимают участие оппозиционные партии, представители различных правозащитных и общественных организаций, а также рядовые граждане, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

В третий день митинга требования протестующих остаются прежними. В первую очередь, это отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. Протестующие считают, что он должен понести политическую ответственность за непропорциональное применение силы в отношении демонстрантов и журналистов при разгоне митинга 20 июня. Протестующие считают, что также должны быть установлены конкретные полицейские и сотрудники спецназа, превысившие полномочия.

Озвучивается и требование о назначении досрочных парламентских выборов, изменении избирательного законодательства страны и отмены мажоритарной системы.

Также протестующие требуют незамедлительно освободить демонстрантов, задержанных в ночь на пятницу.

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