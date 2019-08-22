Президент Грузии призвала ЕС к нестандартным шагам по приему новых членов

22 августа 2019 23:55 (UTC+04:00)

Грузия считает, что в нынешних условиях, когда ЕС связан решением внутренних проблем, из-за чего возникают сложности с процессом расширения и принятия в сообщество новых членов, следует воспользоваться нестандартными инструментами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в четверг на конференции по вопросам международной политики в столице Литвы президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Поскольку прямой путь расширения ЕС временно заблокирован из-за того, что Европа занята решением внутренних проблем, следует планировать нестандартные средства и быть готовым к новым методам и смелым шагам", - сказала она.

По словам президента, Грузия до получения статуса кандидата на вступление в ЕС готова вести переговоры по соответствию необходимым для приема в сообщество разделам. "Надо воспользоваться любыми возможностями, в том числе теми, которых нет в учебниках. Например, можно вести переговоры без формального статуса кандидата в ЕС. Это позволит [Грузии] приблизиться к тому, что реально действует в Европе", - отметила она.

По словам Зурабишвили, в Тбилиси готовы к таким переговорам по разделам в сферах культуры, образования, социального обеспечения, транспорта, некоторых экономических сегментах.

Согласно традиционной процедуре, страна, претендующая на прием в ЕС, проводит с сообществом переговоры (они, как правило, длятся не один год) по согласованию своих внутренних политических, экономических и социальных установок с единой практикой ЕС. Как отметила Зурабишвили, Грузия настроена на этот вариант и без формального предоставления статуса кандидата.

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