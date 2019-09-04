Парламент Грузии начал процедуру утверждения правительства под руководством Гахарии

4 сентября 2019 11:05 (UTC+04:00)

Парламент Грузии приступил в среду к процедуре утверждения обновленного правительства под руководством Георгия Гахарии. Прямая трансляция комитетских слушаний ведется на сайте законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы выслушаем доклад кандидата в министры иностранных дел, господина Давида Залкалиани. Он нам представит правительственную программу, а также краткую информацию о проделанной работе", - сказала глава комитета по внешним связям София Кацарава, открыв заседание, добавив, что, согласно правительственной программе, которую кандидат в премьер-министры Гахария уже направил в парламент, главным приоритетом Грузии остается интеграция страны в ЕС и НАТО.

В среду же запланированы слушания кандидатов в главы Минздрава и Минобразования. Итоговое голосование по вопросу вынесения вотума доверия новому правительству планируется на 8 сентября.

Правящая партия выдвинула Гахарию на пост премьера во вторник. Днем ранее глава правительства Мамука Бахтадзе подал в отставку. Гахария сообщил журналистам, что собирается провести кадровые перестановки в правительстве: на пост министра обороны он предложил парламенту кандидатуру экс-премьера в 2013-2015 годах Ираклия Гарибашвили, а действующего главу оборонного ведомства Левана Изорию выдвинул секретарем Совбеза. Будущий премьер предложил также законодательному органу кандидатуру главы Службы госбезопасности на пост министра внутренних дел.

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