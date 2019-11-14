БАКУ/Trend/ - Грузинским бизнес-омбудсменом станет Михаил Даушвили, сообщает Trend со ссылкой на "Первый Канал" Грузии.

Как заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария, с 14 ноября он будет назначен бизнес-омбудсменом.

Премьер-министр рассказал о полномочиях бизнес-омбудсмена и выразил уверенность в том, что Михаил Даушвили будет достойно осуществлять их.

«Я особенно горжусь тем, что Михаил Даушвили с сегодняшнего дня назначен бизнес-омбудсменом. Как вы знаете, мы всегда говорили, что сильный грузинский бизнес - это самый важный момент наших экономических вызовов, который должен помочь нам всем вместе работать над созданием новых рабочих мест и, таким образом, преодолевать социальные трудности, которые, к сожалению, все еще существуют в стране. Поэтому каждый должен понимать, что поддержка бизнеса там, где это позволяет закон, будет главной задачей Михаила Даушвили, и я уверен, что он с честью выполнит свою задачу», - сказал премьер-министр.

Он также призвал министерства сотрудничать с институтом бизнес-омбудсмена.

Институт бизнес-омбудсмена был создан для защиты прав бизнесменов. В случае выявления случаев нарушения госструктурами законных прав бизнесменов, бизнес-омбудсмен способствует их восстановлению.

Аппарата бизнес-омбудсмена имеет право запросить необходимую информацию из административных органов, в случае необходимости обращаться за помощью к экспертам, научным или образовательным учреждениям, создавать рабочие группы, в которые могут входить представители административных органов и частного сектора, а также в отдельных случаях выполнять функцию "друга суда" (amicus curiae).

Изначально, в 2011 году в Грузии появился институт налогового омбудсмена, который в 2015 году был преобразован в институт бизнес-омбудсмена.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.