Грузия достигла огромных успехов в экономической сфере - комиссар ЕС

22 ноября 2019 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Грузия является ведущей страной, с точки зрения развития отношений с ЕС и достигла огромных успехов в экономической сфере в последние годы, сообщает Trend со ссылкой на Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Об этом заявил Йоханнес Хан, комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства на встрече с министром регионального развития и инфраструктуры Грузии Майей Цкитишвили.

Встреча Майи Цкитишвили и Йоханнеса Хана состоялась в Лондоне, в рамках Инвестиционного форума Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В ходе переговоров стороны сосредоточились на поддержке ЕС Грузии, включая реализацию многих программ, а также дальнейших шагов на пути к европейской интеграции.

Одной из тем, обсуждаемых в контексте регионального развития, была инициатива комиссара Хана, которая фокусируется на выборе целевых регионов и предлагает новые, дополнительные проекты, в зависимости от их специфики.

Дискуссии также были посвящены проводимым реформам и политическим процессам в Грузии.

Грузия является важным партнером для Европейского Союза, как в рамках Европейской политики соседства, так и в рамках Восточного партнерства. Пересмотр Европейской политики соседства в 2015 году подтвердил долгосрочное взаимодействие ЕС со странами-партнерами, в частности с такими партнерами, как Грузия, желающими наладить более тесные отношения с ЕС.

Новая Европейская политика соседства, отличительными чертами которой являются дифференциация и соучастие, продолжает укреплять связи и содействовать дальнейшему сближению Грузии с европейским законодательством и стандартами. Глобальная стратегия ЕС 2016 года подтвердила, что Грузия является примером устойчивости государства и общества в регионе восточного соседства.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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