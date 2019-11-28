Грузинский политолог: Председательство в Совете Европы является достаточно почетным для Грузии

БАКУ/Trend/ - Председательство в Совете Европы является достаточно почетным для Грузии, сказал Trend грузинский политолог Гела Васадзе.

По словам эксперта, так как в настоящее время в Грузии политическая ситуация не стабильна, будем надеяться, что председательство Грузии в Совете Европы как-то повлияет на выход из данной ситуации.

Он отметил, что было бы лучше, если председательство проходило бы на более позитивном политическом фоне в Грузии.

“Пока Совет Европы ничего не отметил по поводу политической ситуации в Грузии и хранит молчание”, - отмечает эксперт.

По мнению Васадзе, в конечном итоге последует какая-то реакция, хотя не следует преувеличивать роль Совета Европы в решение данного вопроса.

Политолог также отметил, не смотря на то, что в Грузии отмечается политическая нестабильность, это ни как не скажется на позиции Грузии в Совете Европы, так как страна сама решает свои внутриполитические проблемы.

“Что касается экономического влияния, то на экономике Грузии больше отразится благополучная бизнес-среда, экономические реформы в стране. Председательство Грузии в Совете Европы может быть использовано в качестве рекламного рычага”, - сказал Васадзе.

Грузия стала председателем Комитета министров Совета Европы с 27 ноября 2019 года по 15 мая 2020 года.

Председательство было передано Грузии от Франции 27 ноября на церемонии в Страсбурге.

По данным министерства иностранных дел Грузии, у Грузии будет четыре основных приоритета: права человека и защита окружающей среды, гражданское участие в процессе принятия решений, ориентированная на детей юрисдикция и укрепление демократии.

Волны протеста не прекращаются в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов с 2020 года. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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