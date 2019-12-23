Глава МИД Турции: Турция, Азербайджан и Грузия внесли значительный вклад в стабильность в регионе

23 декабря 2019 11:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция, Азербайджан и Грузия внесли значительный вклад в стабильность в регионе, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Чавушоглу отметил, что эти страны благодаря железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) соединили Пекин с Лондоном.

«В будущем мы продолжим реализовывать подобные важные проекты. Посредством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс мы вносим вклад как в сферу торговли, так и в сферу транспорта”, - сказал Чавушоглу.

Отметим, что в Тбилиси проходит восьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.

На встрече в этом году министры иностранных дел обсуждают трехсторонний формат плана действий на 2020–2022 годы, будут рассмотрены конкретные действия отраслевых учреждений трех стран.

Отметим, что очередная трехсторонняя встреча должна была пройти в Тбилиси 16 октября, однако на основе обращения турецкой стороны была отложена.

Седьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел в формате Азербайджан-Грузия-Турция прошла 29 октября 2018 года в Стамбуле.

Первая трехсторонняя встреча в этом формате состоялась в 2012 году в турецком городе Трабзон.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Forbes назвал Батуми инвестиционно привлекательным городом
Грузия 10:41
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
Турция 07:01
В Турции задержаны более 30 нелегалов
Турция 03:12
Мазахир Панахов встретился с грузинскими и украинскими коллегами (ФОТО)
Политика 00:40
Турецкая делегация посетит Москву, чтобы обсудить Сирию
Турция 22 декабря 22:57
Чавушоглу прибыл в Тбилиси для участия во встрече глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции
Турция 22 декабря 21:51
Лента новостей
В Ираке двое военных погибли при взрыве автомобиля
Арабские страны 11:50
Граждане Азербайджана голосуют на муниципальных выборах (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 11:48
Глава Администрации Президента Азербайджана проголосовал на муниципальных выборах
Политика 11:32
Самая высокая активность избирателей на муниципальных выборах зарегистрирована в 51-м Гусарском избирательном округе
Политика 11:30
ERIELL Group ввела новую скважину на месторождении в Узбекистане
Энергетика 11:25
В адрес Президента Ильхама Алиева поступают поздравления по случаю дня рождения
Политика 11:22
В Узбекистане появилась первая крипто-биржа
Бизнес 11:09
Туркменистан представит текстильную продукцию на выставке в Германии
Туркменистан 11:02
Президент Таджикистана поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 11:00