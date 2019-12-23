Глава МИД Турции: Турция, Азербайджан и Грузия внесли значительный вклад в стабильность в регионе

БАКУ /Trend/ - Турция, Азербайджан и Грузия внесли значительный вклад в стабильность в регионе, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Чавушоглу отметил, что эти страны благодаря железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) соединили Пекин с Лондоном.

«В будущем мы продолжим реализовывать подобные важные проекты. Посредством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс мы вносим вклад как в сферу торговли, так и в сферу транспорта”, - сказал Чавушоглу.

Отметим, что в Тбилиси проходит восьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.

На встрече в этом году министры иностранных дел обсуждают трехсторонний формат плана действий на 2020–2022 годы, будут рассмотрены конкретные действия отраслевых учреждений трех стран.

Отметим, что очередная трехсторонняя встреча должна была пройти в Тбилиси 16 октября, однако на основе обращения турецкой стороны была отложена.

Седьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел в формате Азербайджан-Грузия-Турция прошла 29 октября 2018 года в Стамбуле.

Первая трехсторонняя встреча в этом формате состоялась в 2012 году в турецком городе Трабзон.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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