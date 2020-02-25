Поиск пропавших без вести: в Тбилиси пройдет международная конференция

Международная конференция на тему "Активизация усилий по выявлению пропавших без вести и потребности их семей" пройдет в столице Грузии в гостинице Holiday Inn Tbilisi с 26-28 февраля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, говорится в сообщении международного комитета Красного Креста (ICRC).

Вопрос без вести пропавших очень актуален в Грузии. Всего с 1973 года по 1 января 2020 года в стране без вести пропали около 6 тысяч человек, найти удалось около пяти тысяч.

По информации ICRC, главная цель конференции - обмен опытом, стратегиями, и практическими знаниями, а также разработка рекомендаций в связи с будущей деятельностью в этом направлении во всем мире, в том числе и Грузии.

В конференции примут участие эксперт-антропологи из Америки, Европы, и стран Ближнего Востока, которые имеют опыт работы с трудно идентифицируемыми останками пропавших без вести лиц.

Также участие примут члены семей, пропавших без вести и представители семейных Ассоциаций из Грузии. Цель их участия – полностью учесть местные культурные и религиозные традиции во время разработки плана будущей работы.

С 2011 года Международный комитет Красного Креста осуществляет в Грузии многоотраслевую программу, направленную на установление местонахождения, и участи пропавших без вести в вооруженных конфликтах. Антропологический компонент является частью этой программы. В ходе работы, проделанной за это время, была выявлена проблема неопознанных останков.

По данным МВД, в 2019 году статус без вести пропавшего в стране присвоили 195 людям. Из них удалось найти 133 человека, при этом десять уже были мертвыми.

Из пропавших без вести в прошлом году полиция так и не смогла найти семерых детей в возрасте до 16 лет.

На сегодняшний день в Грузии ведутся поиски тысячи человек: 208 женщин и 792 – мужчин, пропавших в разное время. Примечательно, что каждый третий пропавший без вести проживал в Тбилиси.