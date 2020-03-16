Количество заразившихся коронавирусом в Грузии выросло

БАКУ/Trend/ - Еще три случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Эта информация размещена на веб-странице Оперативного штаба по предупреждению и борьбе с инфекцией COVID-19.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось с 30 до 33. Среди заболевших четверо детей в возрасте до 14 лет.

Директор Центральной инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе сообщил, что до недавнего времени трое граждан, у которых сегодня подтвердился коронавирус, находились в изоляции.

«Эти пациенты - люди среднего возраста. Один мужчина и две женщины. У всех трех был контакт с иностранцами из стран высокого риска. Пока что у нас сохраняется обнадеживающая ситуация, и нет таких случаев, когда пациент не знает, где он был инфицирован», - сказал Церцвадзе.

Он добавил, что эпидемиологи уже начали изучать контакты новых пациентов.

В настоящее время в Грузии 64 человека с подозрением на коронавирус остаются под наблюдением врачей в стационарах, а на карантине – 439.

В карантинные зоны отправляют граждан, которые прибывают из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Это Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Австрия, Испания, Швейцария, Норвегия и Дания.

Ранее власти Грузии запретили сухопутное сообщение между Грузией и Ираном на две недели. Кроме того, временно приостановлены полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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