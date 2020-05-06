Израильско-грузинская торговая палата откроется в Тель-Авиве и Тбилиси

В Тбилиси и Тель-Авиве откроется Израильско-грузинская торговая палата. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом говорится в сообщении на странице посольства Израиля в Грузии в соцсети Facebook.

По данным посольства, торговая палата уже прошла все необходимые процедуры для открытия в Израиле в начале этой недели.

Советом директоров будет руководить Мени Бени, а в совет вошли 20 представителей бизнеса, банковской и инвестиционной сферы и политических кругов.

Торговая палата предложит компаниям, инвесторам и предпринимателям все профессиональные услуги и советы экспертов для помощи их деятельности.

Грузия и Израиль установили дипломатические отношения 1 июня 1992 года. Страны ведут постоянный политический диалог, сотрудничают в сферах торговли, экономики, культуры, образования и туризма. Торговый оборот между странами в 2019 году составил около 28 миллионов долларов.