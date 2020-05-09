Грузия обсуждает создание безопасных коридоров для туристов с Израилем и Австрией

В создании безопасных туристических коридоров с Грузией заинтересованы Израиль и Австрия, а также соседние страны. Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария во время онлайн-конференции с генсеком Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зурабом Пололикашвили, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

В четверг правительство Грузии представило антикризисный план по запуску сферы туризма, работа которой уже два месяца полностью остановлена из-за пандемии. Ожидается, что с 15 июня восстановится внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать путешественников из-за границы.

Открывать свои сухопутные и воздушные границы для зарубежных путешественников Грузия будет с учетом мер безопасности, которые разрабатываются совместно с ЮНВТО. Власти страны уже начали переговоры с несколькими странами о создании «безопасных коридоров» для туристов.

«По безопасным коридорам наши посольства уже говорят с государствами. Интерес уже высказал Израиль, есть интерес из Австрии, уже долго интерес существует со стороны соседних государств, и они хотят сотрудничать по этому направлению. Для нас все это является возможностью, чтобы потихоньку открыть туризм, как отрасль экономики – сначала внутренний, а затем на международном уровне», — сказал Гахария.

Премьер отметил, что, выполняя рекомендации ЮНВТО, Грузия рассчитывает быстро присоединиться к европейскому туристическому рынку.

«Больше месяца у нас есть на то, чтобы приготовить инфраструктуру внутреннего туризма. Мы понимаем, что критические точки – это транспорт, аэропорты, сухопутные границы, гостиницы. Мы ожидаем ваших инструкций, чтобы на международном уровне объявить страну туристически безопасной зоной и определить, какие правила и инструменты необходимо соблюдать», — заявил глава правительства.

Генеральный секретарь ЮНВТО, в свою очередь, приветствовал антикризисный план правительства Грузии. Пололикашвили отметил, что Грузия предприняла очень правильные и успешные шаги по направлению туризма, в том числе, когда решила одной из первых открыться для туристов.

Глава организации также положительно оценил решение правительства Грузии по созданию «зеленых зон», защищенных от COVID-19, на разных курортах. Правильно использовать Пололикашвили советует властям и опыт обустройства карантинных зон в гостиницах. Он уверен, что в посткризисный период COVID-19 эти наработки в сфере гостеприимства станут конкурентным преимуществом Грузии.