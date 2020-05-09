США подарят Грузии 27 тысяч тонн высококачественной пшеницы, чтобы помочь стране в период пандемии COVID-19. Об этом сегодня сообщила посол США в Грузии Келли Дегнан, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

«Посольство США в Грузии продолжает искать пути помощи грузинскому народу. Сегодня я рада сообщить, что Департамент сельского хозяйства США дополнительно подарит Грузии 27 тысяч тонн пшеницы высокого качества, чтобы помочь стране во время пандемии», — сказала Дегнан.

Посол пояснила, что помощь будет оказана в рамках программы «Продовольствие для прогресса», которая осуществляется в Грузии уже много лет. По этой же линии в декабре 2019 года страна получила из США еще 27 тысяч тонн пшеницы.

«С учетом того, что другие страны запретили экспорт пшеницы и зерна, США ищут пути, чтобы помочь Грузии для еще большего обеспечения пшеницей», — отметила Дегнан.

Напомним, в апреле правительство Грузии утвердило программу субсидирования импорта пшеницы и муки первого сорта. Власти начали эту инициативу, чтобы удержать существующие цены на муку, а также создать в стране запасы. В общей сложности планируется просубсидировать ввоз 40 тысяч тонн пшеницы. Стоимость программы – 5,2 миллиона лари (более 1,6 миллиона долларов).