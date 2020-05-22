Строительство нового терминала Кутаисского аэропорта близится к завершению

Завершился очередной этап строительства нового пассажирского терминала в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом сообщает пресс-служба Объединения аэропортов страны.

Новый пассажирский терминал Кутаисского аэропорта, который будет в четыре раза больше существующего терминала, с осени войдет в эксплуатацию. Терминал сможет обслуживать в час 1,2 тысячи пассажиров.

Само строительство нового терминала завершено и в настоящее время идут инженерно-коммуникационные работы. Уже завершены работы по обустройству террасы, фасада, витража и крыши терминала. У нового терминала т. н. "зеленая кровля", на которой предусмотрены открытие террасы с озеленением.

К этому времени, уже завершено обустройство внутренних перегородок и пола. Также, устанавливается система управления багажом. В ближайшее время будет обустроен интерьер, который был временно отложен из-за пандемии коронавируса.

После завершения ремонтных работ нового терминала начнется обновление существующего терминала. После чего оба терминала будут объединены, и у аэропорта будет общий терминал, с залами прилета и вылета, а также всем тем оснащением, которое нужно для полноценной работы.

Строительство нового терминала началось в августе 2017 года. Он увеличит пропускную способность аэропорта в Кутаиси в четыре раза. Расширение аэропорта является частью программы правительства по увеличению транзитного потенциала Грузии.

Кутаисский международный аэропорт (регион Имерети) открылся в 2012 году. Он второй по величине пассажиропотока в Грузии. Находится в 14 километрах к западу от центра Кутаиси. Оттуда в разные точки мира осуществляют рейсы низкобюджетные авиакомпании.

В 2019 году пассажиропоток в Кутаисском аэропорту увеличился на 42% и аэропорт принял около 900 тысяч пассажиров.