В Батумском аэропорту начали строить новый терминал

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария принял участие в церемонии начала строительства нового терминала международного аэропорта Батуми. Как передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия, об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.

По словам премьера, усиление еще одного международного аэропорта Грузии очень важно, особенно в период пост-пандемии с точки зрения привлечения туризма и высокой конкурентноспособности.

По словам Гахария, строительные работы завершаться к февралю 2021 года и аэропорт сможет обслуживать до 1,2 миллиона пассажиров в год.

В рамках проекта так же планируется расширение зоны прилета на 30 метров и зоны вылета на 40 метров.

Управляющая аэропортом турецкая компания TAV Georgia инвестировала в проект расширения аэропорта 14 миллионов долларов.