МИД: Список стран, для которых Грузия откроет границы, может увеличиться через две недели

Граждане стран, которые прибудут в Грузию без каких-либо предварительных условий, должны заранее заполнить заявление, в котором указано, где они будут проживать в Грузии, чтобы соответствующие службы имели к ним доступ в случае осложнения состояния их здоровья. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает Trend со ссылкой на "Грузия онлайн".

В то же время Давид Залкалиани не исключает, что через две недели список стран, для которых Грузия откроет границы, может расшириться.

«Для нас главное заботиться, как о гражданах европейских партнеров, так и о здоровье граждан нашей страны. В других странах, которые приняли решение открыть границы для граждан Грузии, существуют определенные оговорки и предварительные условия. Например, некоторые страны вводят 14-дневный карантин, а также самоизоляцию. У нас аналогичные подходы к этим странам. Есть некоторые страны не принявшие список рекомендаций, которые Евросовет принял в конце июня. Наш подход также зеркален, и мы будем действовать соответственно в отношении всех этих стран. Не исключено, что этот список будет пересмотрен через две недели, так как мы находимся в постоянном контакте со всеми странами-членами для принятия соответствующих решений с обеих сторон», — заявил Залкалиани.

Грузия открывает границы с несколькими странами ЕС, такими как: Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.