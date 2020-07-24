Georgian Airways выполнит чартерные рейсы в Вену и Амстердам

Грузинская флагманская авиакомпания Georgian Airways в августе выполнит очередные чартерные рейсы в направлении Вены и Амстердама. Об этом сообщает Агентство гражданской авиации, передает Trend со ссылкой на newsgeorgia.ge.

Полеты будут осуществляться самолетами типа Boeing B737-800 и Embraer E195 с полным соблюдением протокола, согласованного с Минздравом Грузии.

Чартерные рейсы Тбилиси-Вена-Тбилиси состоятся 2, 9 и 23 августа. Время вылета 16:30, а прилет – 00:10 по тбилисскому времени.

Рейсы Тбилиси-Амстердам-Тбилиси назначены на 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 29, 31 августа. В эти дни, кроме 1 августа, самолет вылетит из Тбилиси в 06:30, а прилетит в 17:15 по тбилисскому времени. 1 августа время вылета – 06:50 часов, прилета — 17:15.

В министерстве экономики сообщили, что авиакомпания Georgian Airways выполнит в августе 16 полетов – коммерческих чартерных рейсов.

Недавно Грузия продлила запрет на восстановление регулярного авиасообщения до 1 сентября.