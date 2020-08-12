В Грузии утверждены новые правила оптового рынка электроэнергии

Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии утвердила правила оптового рынка электроэнергии. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Комиссии.

Новое положение включает правила рынка на сутки вперед, ежедневных, балансирующих и дополнительных услуг, которые обеспечат безопасную и надежную работу рынка электроэнергии, регулирование торговли электроэнергией на энергетической бирже.

Целью правил рынка на сегодня и на сутки вперед является создание правовой среды, необходимой для развития конкурентного рынка электроэнергии в Грузии и формирования справедливой цены, чтобы способствовать эффективному производству и потреблению. Правила предусматривают внедрение почасовой торговли электроэнергией, что позволит потребителям покупать электроэнергию по почасовой ставке.

Правила рынка балансирующих и вспомогательных услуг будут регулировать функционирование рынка, определять обязанности оператора системы передачи и оператора балансирующего рынка, лица, ответственного за балансирование, и поставщика балансирующих услуг.

Правила распространяются на участников рынка - владельцев электростанций, крупных потребителей, трейдеров и поставщиков электроэнергии. Они запрещают возможные конфликты интересов и перекрестное субсидирование на рынке.

По информации Комиссии, будет внедрена ​​модель самодиагностики для планирования и эксплуатации электроэнергетической системы.

Как отмечено в сообщении, правила разработаны на основе европейских положений и их принятие обусловлено Законом Грузии "Об энергетике и водоснабжении".