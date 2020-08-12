На наличие коронавируса в высокогорной Сванети проверят до 4 тысяч человек

Национальный центр по контролю заболеваний Грузии планирует проверить до 4 тысяч жителей Сванети на наличие коронавируса, после чего будет определен дальнейший план действий. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Решением Межведомственного координационного совета с 10 августа в связи с высоким эпидемиологическим риском въезд и выезд в населенные пункты муниципалитета Местия - в саму Местию, Бечо, Эцери, Идлиани, Ипари, Кала, Латали, Лахамули, Ленджери, Мулахи, Накра, Ушгули, Пари, Цхумари, Цвирма, Чубери и Хаиши ограничены.

Такое решение было принято после того, как 10 августа у 17 человек в муниципалитете установили коронавирус.

Местийский район Грузии входит в состав региона Самегрело – Земо Сванети. Население по состоянию на 1 января 2018 года составляет 9 511 жителей. В муниципалитете 132 населенных пункта, включая один поселок городского типа – Местия.

По словам Гамкрелидзе, тестирование местных жителей села Ленджери находится на завершающем этапе.

"Мы определили целевой контингент, который нужно исследовать. Мы практически закончили тестирование в самом селе Ленджери. Кроме того, в Местии, Ушгули и нескольких других селах мы определили около 4 тысяч целевых людей, которых необходимо тестировать. Это и местные жители, и туристы. Думаем, на этой неделе закончим тестирование этих 4 тысяч человек. Исходя из того, сколько зараженных мы выявим, будет составлен план действий на ближайшее время - какие будут ограничительные меры, насколько жесткими и, соответственно, как мы будем работать с населением", - сказал Гамкрелидзе Первому каналу.

По его словам, вчера в муниципалитете Местия было взято около 400 проб, ответы на которые будут известны утром. Гамкрелидзе отметил, что состояние здоровья пациентов из Ленджери удовлетворительное, одна пациентка находится в состоянии средней тяжести.

Что касается карантинных зон, то по последним данным, здесь размещены 343 человека, еще 71 помещены в карантинные гостиницы в Аджарии. Как и в предыдущие месяцы, государство оплачивает нахождение граждан в зонах карантина, покрывая расходы на их питание и проживание.

Туристы, находящиеся в муниципалитете, могут оставаться в тех местах, где находились изначально, до введения карантинных мер. После выезда из Сванети им необходимо будет пройти 14-дневный карантин.

По данным StopCov, на сегодняшний день в Грузии подтверждено 1 264 случая коронавируса. Общее количество выздоровевших - 1 054. 7 279 граждан находятся в зонах карантина, 279 - под наблюдением медиков. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 17 человек.

Первый случай заражения вирусом в стране подтвержден 26 февраля 2020 года. 21 марта в Грузии было объявлено чрезвычайное положение.