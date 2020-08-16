Школы в Грузии начнут функционировать с 15 сентября

Школы в Грузии, несмотря на пандемию коронавируса, начнут функционировать с 15 сентября, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Минздрав Грузии разработал ряд рекомендаций для учебного процесса. Родители могут решить для себя, что лучше - дистанционное обучение или такая школа.

Согласно установленным правилам, всем входящим в школу будут измерять температуру. В школе без масок могут быть только ученики, остальной персонал и родители обязательно должны быть в масках.

Обращение к врачу при температуре будет обязательным и без проверки на коронавирус ни ребенка, ни взрослого впоследствии к обучению не допустят. Правила распространяются и на наличие любых симптомов респираторного заболевания.

Если у ребенка будет температура 37 градусов и выше и ему станет плохо на уроке, на него наденут маску и отправят в специальную изолированную комнату и вызовут родителей. Если родители не приедут за ребенком в оговоренный срок, школа обязана будет вызвать скорую. Те же правила касаются и наличия симптомов респираторного заболевания, в том числе насморка.

Классные руководители будут обязаны знать причину отсутствия каждого ребенка и документально фиксировать пропуски с указанием этой причины.

Учеба в школе будет посменной, если в классе невозможно будет обеспечить дистанцию в один метр между учениками. Если педагог будет находиться на расстоянии ближе двух метров от учеников, то он будет обязан вести урок в маске.

Между сменами будет проводиться санитарный час, во время которого будет осуществляться дезинфекция.

Кроме того, ученики всех классов не будут выходить на перемену одновременно. Школам рекомендовано установить разницу в длительности уроков так, чтобы даже во время перемен между учениками была бы дистанция.

Школам рекомендовано, если нет возможности соблюдения дистанции в очереди, ввести систему обедов в классе, когда ученики будут приносить еду с собой.

Также в этом учебном году серьезно изменится и кабинетная система. Между уроками в специализированных кабинетах должен быть перерыв в полчаса и обязательно должна быть дезинфекция.

Согласно рекомендация в каждой школе теперь будет необходим медицинский кабинет с указанным в рекомендациях оборудованием и перечнем медикаментов.

Среди обязательных предметов термометр, тонометр, жгуты, грелки, весы, измеритель роста и холодильник.

А среди медикаментов – обезболивающие, противовоспалительные, антигистаминные, противорвотные, сердечные, капли для носа и для ушей, отхаркивающие и многие другие необходимые для первой помощи.