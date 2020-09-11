Нацбанк Грузии продолжает продавать доллары из резервов

Правительство Грузии делает все возможное, чтобы больше не возникло необходимости в строгих ограничениях из-за COVID-19, ведь такого удара экономика страны больше не выдержит. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Эпидемиологическая ситуация в Грузии начала заметно ухудшаться. За всю историю пандемии в стране самый высокий суточный показатель инфицирования COVID-19 был зафиксирован в четверг - 57. Количество зараженных, по последним официальным данным, составляет 1830 человек.

"Мы делаем все возможное, чтобы избежать крупных ограничительных мер, через которые мы уже прошли. Наша экономика, конечно, больше не выдержит такого удара. Поэтому с помощью точечных мер, а также благодаря профессионализму нашего медицинского персонала, мы надеемся пройти этот процесс относительно безболезненно", - сказала Турнава.

Снижение экономической активности в стране, вызванное ограничениями из-за риска распространения коронавируса, а также масштабная помощь государства пострадавшим слоям населения привела к росту дефицита бюджета почти до 8%.

Одним из основных источников покрытия образовавшегося дефицита стала помощь от международных финансовых институтов, которая, с другой стороны, привела к увеличению внешнего долга страны. От международных финансовых институтов привлекли денежную помощь в размере 1,5 миллиарда долларов.

В Грузии от коронавируса пострадали почти все сферы экономики, в том числе и торговля - внешнеторговый оборот с января по июль 2020 года снизился на 17,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил более шести миллиардов долларов.

Кризис заставил правительство пересмотреть приоритеты – власти, заявив о планах импортозамещения, разработали программу помощи сельскому хозяйству, направленную на развитие фермерских хозяйств, владеющих зарегистрированной землей.

В правительстве заявляют, что сельское хозяйство в Грузии является той отраслью, которая может по каким-то направлениям не только прокормить страну, но и иметь экспортный потенциал, а для этого должна произойти индустриализация сельского хозяйства.