В Тбилисской индустриальной зоне планируется строительство фармацевтического завода

БАКУ/Trend/ - По словам директора Тбилисской свободной индустриальной зоны Георгия Табидзе, в настоящее время уже завершено строительство здания предприятия и начался монтаж оборудования, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



«В ТИЗ уже оформлено несколько новых соглашений о сотрудничестве с различными компаниями, в том числе с украинскими и азербайджанскими производителями медикаментов. Кроме того, планируется подписание контрактов с турецкими и итальянскими компаниями» - заявил он.



По его словам, интерес инвесторов к свободной зоне довольно большой, и факт строительства крупного фармацевтического предприятия это подтверждает.



Тбилисская СИЗ была создана в декабре 2015 года в одном из окраинных районов Тбилиси. Она расположена на 17 гектарах территории, срок ее работы – 49 лет.



Зоной управляет компания «Джорджия текнолоджи парк», которая планирует вложить в развитие зоны 30 млн. долларов.