Экспорт фруктов из Грузии возрос на 45,2%, овощей – сократился на 8,6%

БАКУ/Trend/ - Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, объем экспорта фруктов и орехов (группа 8 по НТН ВЭД) за январь-август 2020 года в долларовом выражении составил $69,68 млн. Доля фруктов и орехов в совокупном объеме экспорта Грузии за тот же период ($2071,42 млн) равняется 3,4%, cообщает Trend со ссылкой на EastFruit.

Основные позиции в группе заняли фундук - $28,30 млн, персики, включая нектарины – $20,07 млн, мандарины – $3,84 млн, голубика и прочие ягоды рода Vaccinium – $3,79 млн, бананы - $2,28 млн, апельсины – $1,82 млн, яблоки – $1,63 млн, лимоны – $1,15 млн и инжир – $0,95 млн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт фруктов возрос на 45,2%.

За первые 8 месяцев 2019 года фруктов и орехов было экспортировано на $47,99 млн. Их доля в совокупном объеме грузинского экспорта за тот же период ($2429,52 млн) составляла 2,0%. На лидирующих позициях были фундук – $17,89 млн, персики, включая нектарины – $11,96 млн, яблоки – $4,26 млн, бананы - $4,14 млн, мандарины – $1,97 млн, фисташки – $1,34 млн, грецкие орехи – $1,14 млн, а также голубика и прочие ягоды рода Vaccinium – $0,94 млн.

Экспорт овощей (группа 7 по НТН ВЭД) за январь-август 2020 года составил $7,79 млн. Доля овощей в совокупном экспорте Грузии за тот же период равняется 0,4%. Главные позиции в группе заняли томаты – $1,59 млн, картофель – $0,92 млн, грибы семейства Agaricus – $0,80 млн и баклажаны – $0,58 млн.

Объем экспорта овощей в сравнении с показателем годичной давности сократился на 8,6%.

За первые 8 месяцев 2019 года из Грузии было вывезено овощей на $8,52 млн. Доля овощей в совокупном объеме экспорта составляла 0,4%. На лидирующих позициях были томаты – $1,83 млн, картофель – $0,86 млн, грибы семейства Agaricus – $0,79 млн и огурцы – $0,67 млн.