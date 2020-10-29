ПАСЕ будет наблюдать за парламентскими выборами в Грузии

Парламентская ассамблея Совета Европы будет наблюдать за парламентскими выборами в Грузии. Об этом говорится на официальном сайте Ассамблеи, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Наблюдательская делегация из девяти человек во главе с голландским депутатом Тиникоксом прибудет в Грузию 29 октября и останется в стране до 1 ноября. Они будут наблюдать за выборами вместе с членами Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.