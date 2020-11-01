"Грузинская мечта" после подсчета 28% голосов получает большинство

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии обнародовала первые обработанные данные состоявшихся в субботу парламентских выборов с 1085 избирательных участков из 3847 (28%), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания заявила на брифинге в ночь на воскресенье, что в основном парламентские выборы прошли в нормальной обстановке за исключением некоторых нарушений. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,72% голосов, партия "Единое национальное движение" - 23,62%, партия "Европейская Грузия" - 3,99%.