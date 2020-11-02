Гахария: Мы продолжим обеспечение устойчивого демократического развития Грузии

«Я ценю предварительные заключения международных наблюдательных миссий, мы продолжим обеспечение устойчивого демократического развития Грузии», — так премьер-министр Грузии Георгий Гахария откликнулся на предварительные заключения международных наблюдательных организаций в связи с выборами, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

«Я ценю предварительные заключения международных наблюдательных миссий. Наблюдатели заявили, что выборы были конкурентными и в целом были защищены фундаментальные права и свободы. Мы продолжим обеспечение устойчивого демократического развития Грузии», — заявил Гахария.