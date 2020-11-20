Главный эпидемиолог Грузии переведен в больницу

«Состояние здоровья генерального директора Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии Грузии Тенгиза Церцвадзе ухудшилось на 6-й день болезни», — сообщает Центр инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии, передает Trend со ссылкой на 1TV.

«У Тенгиза Церцвадзе поднялась температура до 38,0 градусов.

Компьютерная томография органов грудной клетки показала двустороннюю ковид-пневмонию. Так как Тенгиз принадлежит к группе повышенного риска — он пожилой человек и, в то же время, имеет серьезный иммунодефицит, поэтому произошла его госпитализация. Ему сделали переливание противовирусного препарата «Ремдесивир», по два 100 мг флакона за раз. В ближайшие дни он продолжит лечение в клинике, тактика его лечения будет определена в зависимости от состояния клинико-лабораторных показателей.

Что касается супруги Тенгиза Церцвадзе, Анны Топурия, состояние ее здоровья удовлетворительное, она продолжает лечение на дому», — заявили в центре.