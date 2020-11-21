Число зараженных коронавирусом в Грузии превысило 100 тысяч

За последние сутки в Грузии зафиксировали 3 824 случая инфицирования коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Больше всего заболевших в Тбилиси – 1 247. Таким образом, на столицу приходится почти 33% новых случаев заражения.

За последние 24 часа скончались еще 33 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 927.

Выздоровели в общей сложности 81 783 человека, из них 3 851 пациент – за минувшие сутки.

В настоящее время в стране 17 948 активных случаев COVID-19. Из них 5 976

пациентов (более 33%) проходят лечение в больницах, 8 527 (примерно 48%) – на дому, а 3 445 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.

Тяжелых пациентов на сегодня 849. К аппаратам ИВЛ подключены 308 человек.

В режиме карантина находятся 2 128 граждан, а 56 344 – в режиме самоизоляции.

Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С учетом новых данных, общее число зараженных в Грузии составило 100 684.