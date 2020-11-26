МВФ ожидает снижения внешнего долга Грузии до 54% к 2025 году

Международный валютный фонд ожидает, что в 2025 году государственный долг Грузии снизится до 54% в отношении ВВП. Как передает Trend со ссылкой на Business Грузия, об этом заявил постоянный представитель МВФ в Грузии Селим Чакир.



При этом уже в 2023 году этот показатель сократится до 60%.



«Из-за пандемии коронавируса глобальная экономика оказалась в очень тяжелом положении. Конечно, это оказывает негативное влияние на экономики всех стран, в том числе и Грузии, где удар оказался не таким сильным, как мог бы быть, благодаря правильной политике правительства» - заявил он.



При этом, по его словам вполне объяснимо, для финансирования различных программ поддержки экономики и населения правительство Грузии вынуждено было брать у международных доноров кредита на довольно мягких условиях.



«В 2021 году размер внешнего долга в отношении ВВП вырастет до 62%, но постепенно это соотношение начнет снижаться, и по нашим расчетам в 2025 году снизится на 54%. Пандемия коронавируса закончится, экономическая активность снова вырастет, а вместе с ней доходы как населения так и бюджета. В результате экономика вернется в прежнее русло, и государство сможет сократить расходы» - заявил Селим Чакир.



По конституции Грузии, фискальный дефицит страны не может превышать 3%, а уровень внешнего долга в отношении ВВП – не более 60%.