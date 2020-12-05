В Грузии выявлено 5 450 новых случаев коронавируса
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 5 450 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 306 человек, скончались 37 инфицированных, сообщает Trend со ссылкой на специальный правительственный сайт stopcov.ge.
Всего с начала пандемии зафиксировано 158 154 случая заражения коронавирусом, из которых 129 210 пациентов выздоровели и 1 462 человека скончались.
На карантине находится 1241 человек, 51 262 инфицированных — в самоизоляции.
В больницах проходит лечение 6 671 человек, в ковид-гостиницах находятся — 3 899 человек, и ещё 13 779 проходят лечение на дому.
Вчера в Грузии было выявлено 5 068 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 336 человек.
(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)
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