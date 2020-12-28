Грузия получила от Всемирного банка 500 аппаратов ИВЛ

БАКУ / Trend / - В рамках проекта осуществляемого Всемирным банком, в Грузию были направлено 1,000 кислородных концентраторов, 500 неинвазивных медицинских аппаратов для вентиляции дыхательных путей, до 400 больничных кроватей и аппараты искусственного дыхания CPAP, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.



По данным Министерства здравоохранения, медицинское оборудование предназначено для лечения сложных случаев ковида у пациентов, проходящих лечение в ковид-гостиницах и клиниках.



В агентстве отмечают, что их можно использовать и при лечении в домашних условиях под контролем медперсонала:



«В рамках проекта Всемирного банка нам предоставлено 1,000 кислородных концентраторов, неинвазивных медицинских аппаратов для вентиляции дыхательных путей, которые будут распределены в разных регионах Грузии. Кроме того, мы получили около 400 больничных коек, которые будут располагаться в основном в государственных клиниках: в Рухи, Тбилиси и в Республиканской больнице Батуми », - сказала глава Минздрава Екатерине Тикарадзе.



В свою очередь, региональный директор Всемирного банка поблагодарил медицинский персонал Грузии за борьбу против пандемии и пожелал инфицированным скорейшего выздоровления:



«Мы не пожалеем усилий для быстрого выздоровления инфицированных. Хочу поблагодарить медицинских работников, врачей, медсестер. Эти люди рискуют своей жизнью, чтобы защитить каждого из нас. Призываю еще раз следовать рекомендациям. Соблюдайте правила безопасности, держите дистанцию и носите маски», - сказал региональный директор Всемирного банка Себастьян Молинеус.