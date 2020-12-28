В Грузии с декабря продлят льготы на подоходный налог

С 1 декабря 2020 года планируется на полгода продлить срок действия освобождения от уплаты подоходного налога. Соответствующие изменения внесены в «Налоговый кодекс», инициированный на сегодняшнем заседании бюро парламента, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

В законопроекте указано, что работодатель имеет право не выплачивать в бюджет удержанный и подлежащий уплате подоходный налог с заработной платы работника до 750 лари (228,6 долларов), если заработная плата, полученная этим работником от того же работодателя в течение одного календарного месяца не превышает 1500 лари (457,3 долларов).

Инициаторы законопроекта поясняют, что указанная налоговая льгота коснется более 550 тысяч человек, работающих в более чем 42 тысячах компаний, объем льготы подоходного налога составляет 270 миллионов лари (82,3 млн долларов).

Таким образом, работодатели могут в течение шести месяцев, начиная с декабря, не вносить в бюджет подоходный налог с зарплат до 750 лари (228,6 долларов), заявил первый заместитель председателя комитета отраслевой экономики и экономической политики Бека Лилуашвили.

«Эта программа хорошо знакома нашему частному сектору, и мы ее продолжим для того, чтобы облегчить бремя частного сектора и сохранить рабочие места. Это конкретное мероприятие доступно для около 42 тысяч компаний», — сказал Лилуашвили.

По его словам, эта программа станет дополнительным гарантом сохранения рабочих мест для 550 тысяч трудоустроенных.

На поддержку бизнеса во время второй волны коронавируса рассчитана сумма в 515 миллионов лари (156 миллионов долларов).

По решению правительства, граждане с зарплатой до 1,5 тысячи будут освобождены от подоходного налога на 750 лари в период с декабря 2020-го по май 2021 года. Введены и льготы на налог на имущество для сектора туризма – гостиницы и рестораны в 2021 году освобождаются от налога на имущество.

В секторе туризма списывается отсроченный на четыре месяца в 2020 году подоходный налог (гостиницы, рестораны и компании, включенные в подобную деятельность).