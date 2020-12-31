Начались поставки газа с месторождения Шах-Дениз в ЕС, это большой шаг вперед в области энергобезопасности - Георгий Гахария

Грузия 31 декабря 2020 18:53 (UTC+04:00)
Начались поставки газа с месторождения Шах-Дениз в ЕС, это большой шаг вперед в области энергобезопасности - Георгий Гахария

Начались поставки газа с месторождения Шах-Дениз в ЕС, это большой шаг вперед в области энергобезопасности, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По информации пресс-службы премьер-министра, коридор включает развитие маршрутов поставок через Южный Кавказ и Турцию для поставок природного газа из региона в Европу.

Как отметил премьер-министр, Южный коридор помогает компенсировать сокращение местной добычи газа в Европе.

«Важным назначением Южного газового коридора также является усиление конкуренции на общем европейском рынке. В то же время будут обеспечены поставки коммерчески привлекательного и экологически чистого природного газа в балканские страны, которые его до сих пор не использовали или критически зависят от импорта российского газа. Южный газовый коридор обеспечит поставки природного газа с месторождения Шах-Дениз в Азербайджане в Турцию и страны Еврообъединения через территории Грузии, Турции, Греции и Албанию. Он будет обслуживать 10 крупных покупателей из семи стран ЕС и Турцию. Грузия, в соответствии с действующими межправительственными соглашениями и соглашениями принимающей страны, а также соответствующими соглашениями о купле-продаже, будет получать газ из проекта Южно-Кавказского газопровода по сниженным ценам - примерно в 2 раза и намного ниже рыночной цены. Опционный газовый контракт позволяет получать до 5% объема газа ежегодно. Контракт действует до 2066 года. Дополнительный газовый контракт действует до 2026 года, и Грузия по этому контракту будет получать до 500 миллионов кубометров газа ежегодно», - говорится в информации пресс-службы премьер-министра.

Как отметил премьер-министр, еще важнее политический эффект, который последовал за развитием Южного газового коридора.

«Если до сих пор Грузия была только транзитной страной для газа регионального значения - осуществляла транзит азербайджанского газа в Турцию и транзит российского газа в Армению, - то теперь она стала игроком международного масштаба. Отныне газ, проходящий по территории страны, будет играть важную роль в диверсификации международных энергетических рынков, в основном ЕС, и повышении безопасности поставок.

Южный газовый коридор состоит из трех трубопроводов - Южно-Кавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического газопровода (TAP). Один из важнейших компонентов Южного газового коридора, Трансанатолийский трубопроводный проект (TANAP), был открыт в прошлом году премьер-министром Грузии Георгием Гахария вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», - говорится в информации пресс-службы премьер-министра.

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